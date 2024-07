Stół przygotowany, stylizacja wybrana - a co z makijażem? W gwiazdkowej gorączce poświęcamy mu najmniej czasu! (zobacz: Świąteczny makijaż? Zainspiruj się Edytą Herbuś - wybierz elegancką czerwień! ) Dzięki tym prostym trikom twój świąteczny make-up będzie perfekcyjny, a ty będziesz wyglądać olśniewająco - i to w ciągu kilku chwil! Poznaj 8 sposobów, które zawsze się sprawdzają.

Rozświetlacz do twarzy Benefit, 155 zł

Nie bez powodu na choince wieszamy błyszczące łańcuchy, a dom ozdabiamy sznurami świecących lampek - sprawiają one, że wszystko pięknie błyszczy. To samo tyczy się świetlistego makijażu : by dodać swojej twarzy blasku, nałóż rozświetlacz powyżej kości policzkowych, pod linią brwi oraz w zewnętrznych kącikach oczu. Jeśli masz jasną cerę sięgnij po rozświetlacz z różowymi pigmentami; posiadaczki ciemniejszej karnacji powinny wybrać złociste odcienie.

Rozświetlacz do twarzy Benefit, 155 zł

Czekolada jest nie tylko pysznym świątecznym smakołykiem, lecz również słodką alternatywą dla czerwonej szminki! Nie ograniczaj się do matowych brązów - szukaj tych z fioletowymi lub czerwonymi pigmentami.

Zestaw do brwi Sephora, 59 zł

Zestaw do brwi Sephora, 59 zł

Lakier do paznokci Mavala, 29 zł

Lakier do paznokci Mavala, 29 zł

Róż do policzków Physicians Formula, 65 zł

Róż do policzków Physicians Formula, 65 zł

7 z 9

Materiały prasowe

Eyeliner Make Up For Ever, 109 zł