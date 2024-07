1 z 8

Na początek szczere wyznanie - jesteśmy w szoku! Bo nikt z nas by nie przewidział (nawet w najczarniejszych scenariuszach!), że w NAJGORSZYCH stylizacjach tygodnia znajdą się aż dwie królowe stylu, czyli Diane Kruger i Kendall Jenner.

I choć tej pierwszej, jeszcze może udałoby się wybrnąć z opresji (ratuje ją ten bomber Valentino), to już dla Kendall Jenner nie ma wytłumaczenia.

To samo dotyczy zresztą Kelly Osbourne. Jak jurorka programu "Project Runway" mogła się tak ubrać? Chyba, że chodziło o to, by pokazać uczestnikom, czego się nie robi w modzie...

Zawiodła nas też Kasia Sowińska. Powód? Do tej pory gwiazda ubierała się nieźle - na co dzień zawsze wygląda dobrze, na czerwonym dywanie jest trochę gorzej - lubi niestety pokazać "za dużo". I tak jest tym razem. Brzoskwiniowa bluzka + czerwone buty = OMG!

Nad Mariah Carey nie będziemy się pastwić... Jak wiadomo, diwa kocha pokazywać wszystko, czego ma w namiarze. No szkoda, że przez tyle lat nie znalazł się stylista, który przekonałby ją, że sexy, to wcale nie oznacza WSZYSTKO na wierzchu.

I na koniec Emily Ratajkowski. Piękna, młoda, szczupła, a jednak... efekt niestety wulgarny. I to jeszcze na kolacji zorganizowanej przez ONZ!

Przejrzyjcie najmniej udane stylizacje ostatnich dni i zagłosujcie na WPADKĘ tygodnia!