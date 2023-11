1 z 5

Księżna Kate w końcu wróciła do pełnienia swoich obowiązków po trwającym kilka miesięcy urlopie macierzyńskim, na który udała się po narodzinach księcia Louisa. I wygląda pięknie jak nigdy wcześniej! Księżna jest radosna i szczęśliwa, nie ukrywa swojego dobrego nastroju, co kiedyś nie było częstym widokiem. We wtorek Kate zaprezentowała się publicznie aż dwa razy - była z księciem Williamem na świątecznym przyjęciu, a wieczorem na balu, podczas którego zachwycała swoim wyglądem. Przy okazji po raz kolejny oddała hołd księżnej Dianie. Zobaczcie, jak wyglądała, przeglądając kolejne strony galerii.

Zobacz: Nigdy nie zgadniecie, czyj styl kopiuje księżna Kate. I wcale nie chodzi o Meghan Markle!