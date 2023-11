1 z 5

Księżna Kate od lat jest wzorem do naśladowania dla milionów kobiet na całym świecie. Jeszcze do niedawna mówiło się głośno o "efekcie Kate", co oznaczało, że każde ubranie czy dodatek zaprezentowany przez Kate znikały ze sklepów jak świeże bułeczki. Ostatnio jednak styl Kate nieco zbladł w obliczu stylu Meghan Markle, która stawia nie tylko na eleganckie, stylowe i kobiece looki, ale także bardzo modne i podkreślające figurę. Mimo tego styl Kate wciąż ma swoje miłośniczki, a my wciąż wiemy, kto tak naprawdę inspiruje księżną. I nie, nie jest to ani Meghan Markle, ani księżna Diana. Odpowiedź was zaskoczy!

