Wigilia w rodzinie królewskiej to najważniejszy dzień. Święta rozpczynają się od uroczystej kolacji, która zawsze odbywa się o tej samej porze, jest to 20.30. Wszyscy zasiadają wtedy do głównego stołu, a dzieci mają przygotowane oddzielne miejsce. Warunkiem, aby mogły towarzyszyć rodzicom jest oczywiście znajomość savoir vivre. Królowa podczas kolacji zawsze pije gin z wodą mineralną i cytryną. Na stole pojawiają się krewetki, szampan i słodkie desery.

