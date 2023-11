Meghan ma pójść po radę do samej królowej. Księżna nie radzi sobie z hejtem, który pojawia się na jej temat w sieci. Chodzi również o konflikt z Kate - Brytyjczycy kochają Kate, dlatego to Meghan obwiniają o konflikty w rodzinie. Zwłaszcza, że Harry i William również przestali się dogadywać, po tym jak ich żony zaczęły ze sobą rywalizować.

- Meghan zwróci się do królowej, by pomogła jej w sytuacji z Kate. Księżna przy okazji chce napić się filiżanki herbaty z królową. Nie potrzebuje zaproszenia - w końcu to rodzina - donosi "Express".