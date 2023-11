1 z 7

Do tej pory wiele osób żyło w przekonaniu, że księżna Kate wzoruje się na stylu księżnej Diany. Było na to nawet sporo dowodów, jednak po wnikliwej analizie musimy chyba zdementować te pogłoski. Okazuje się bowiem, że to nie księżna Diana jest wzorem dla żony księcia Williama, a… królowa Elżbieta II! Przekonajcie się, oglądając zdjęcia na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: Poznajcie nową ikonę stylu! Ma dwa lata i właśnie zainicjowała nie tylko naukę w żłobku, ale też "efekt Charlotte"