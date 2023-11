1 z 5

Już w kwietniu na świecie pojawi się trzecie dziecko księżnej Kate i księcia Williama. Do tej pory książęca para nie wyjawiła żadnych szczegółów związanych z ciążą, prócz podania terminu narodzin. Nic więc dziwnego, że w mediach nieustannie pojawiają się nowe plotki i spekulacje. Do tej pory najciekawsze dotyczyły ciąży bliźniaczej, jednak Kate i William nie skomentowali tych doniesień. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że w końcu księżna… zdradziła płeć dziecka! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

