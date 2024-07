1 z 7

Niech żyje asymetria i istne szaleństwo na głowie! Małgorzata Kożuchowska na pokazie Dawida Wolińskiego zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd. Aktorka założyła na tę okazję oryginalną czarną sukienkę mini na jednym ramieniu (spójrzcie tylko na ten bufiasty rękaw!) i ze sporym rozcięciem, które podkreśliło dodatkowo nieziemskie nogi Kożuchowskiej.

Ale to co najbardziej zwróciło naszą uwagę, to nowa fryzura Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka przeważnie zaczesywała włosy ostatnio do tyłu lub odgarniała grzywkę na bok, a teraz? Postawiła na chaos! Udany?

Zobaczcie więcej zdjęć Małgorzaty Kożuchowskiej z pokazu w naszej galerii, a przy okazji przypomnijcie sobie jak wygląda w bardziej klasycznym uczesaniu!

