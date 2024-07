Latte blonde to kolor delikatnego blondu pomieszanego z odcieniami kawowych refleksów. Farby do włosów w tym odcieniu można dostać w większości sklepów kosmetycznych. Salony fryzjerskie oferują szereg palet z kolorami do wyboru.

Włosy kawa z mlekiem – jaki to kolor?

Włosy w odcieniu latte blonde to kolor pomiędzy jasnym brązem a blondem. Mieszanka tych dwóch kolorów daje odcień przypominający kawę z mlekiem - stąd nazwa. Włosy po farbowaniu mogą mieć odcień bardziej wpadający w ciemny beż lub mieć przewagę odcieni jasnego blondu. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Włosy w odcieniu latte wyglądają bardzo naturalnie, a kawowe refleksy na blond pasemkach nadają kolorowi głębi i wyrazistości.

Kolor włosów latte blonde w salonie fryzjerskim

Każdy salon fryzjerski ma do dyspozycji palety kolorów, co ułatwia dobór właściwego odcienia. Jeżeli naturalne włosy są bardzo ciemne, często wymagane jest wcześniejsze rozjaśnienie, aby dopiero potem nałożyć konkretną farbę. Wykonuje się to za pomocą rozjaśniaczy koloru w postaci farby, która zmienia odcień włosów o 4 do 7 tonów. Fryzjerzy są w stanie ocenić, jaki sposób koloryzacji będzie najbardziej odpowiedni, czy np. najpierw rozjaśnić włosy, a potem nakładać farbę, czy od razu przejść do koloryzacji pasemek farbą z kawowymi refleksami.

Jak dobrać kolor farby do włosów kawa z mlekiem

Efekt farbowania zależy przede wszystkim od tego, czy włosy były wcześniej malowane oraz od koloru wyjściowego. Na 2 dni przed koloryzacją dobrze jest zrobić test alergiczny. Na nadgarstku, za uchem lub na wewnętrznej stronie łokcia nakłada się odrobinę farby. Jeżeli w ciągu 48 godzin nie pojawi się zaczerwienienie ani obrzęk, można przystąpić do farbowania. Farbowanie włosów w domu dobrze jest rozpocząć od okrycia ramion ręcznikiem i założenia rękawic.

