Radosław Majdan zauważył nowy kolor włosów Małgorzaty Rozenek kilka godzin za późno. Była kłótnia?!

Czerwiec to dla Małgorzaty Rozenek miesiąc pełen wrażeń. "Perfekcyjna pani domu" rozpoczęła go od imprez urodzinowych swoich synów. Teraz gwiazdę TVN czeka kolejna przygoda. Właśnie zdradziła internautom, że szykuje się do lotu w kierunku ukochanego miejsca. Małgorzata Rozenek o poranku pojawiła się na Lotnisku Chopina w Warszawie i ujawniła fanom, że wylatuje do Francji. Tam najpierw ma skupić się na pracy, a później trochę poszaleć z mężem. Jak się dowiedzieliśmy, podróż do ukochanej Francji nie zaczęła się dla Małgorzaty Rozenek najlepiej. "Perfekcyjna pani domu" nagrała wideo, w którym przyznała, że jeszcze przed wejściem do samolotu pokłóciła się z Radosławem Majdanem aż trzy razy! O co poszło? Małgorzata Rozenek-Majdan o kłótni z mężem na lotnisku: "Radosław ma taką minę skwaszoną, gdyż..." Na początku relacji Małgorzata Rozenek zapowiedziała, że nie może doczekać się kilku szalonych dni, jakie czekają ją we Francji. Gwiazda TVN obiecała, że nie zapomni o swoich fanach i będzie ich informowała o przebiegu wyjazdu. Widzowie mogli zauważyć, że Radosław Majdan przez cały czas niechętnie patrzył w aparat i miał kwaśną minę. Prowadząca "Projekt Lady" przyznała, że pokłóciła się ze swoim mężem już kilka razy. Zobacz także: Zaspana Małgorzata Rozenek pokazała, jak wygląda o piątej rano! - Dzień dobry, tym razem witamy was z Lotniska Chopina, gdzie czekamy na lot do mojego ukochanego miejsca na świecie, czyi do Francji. Przed nami kilka szalonych dni. Będę na bieżąco pokazywać - zaczęła na InstaStories. - Radosław ma taką minę skwaszona, gdyż pokłóciliśmy się już razy dwa. jeśli dodać do tego krótką wymianę zdań, to razy trzy - wyjaśniła. - Ty się pokłóciłaś, nie ja - zareagował Radosław Majdan....