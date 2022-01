Justyna to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych uczestniczek ostatniej edycji "Rolnik szuka żony". W programie walczyła o serce Kamila, który od samego początku nie ukrywał, że to właśnie ona zrobiła na nim największe wrażenie. Jak już wiemy, rolnik zaprosił Justynę do swojego domu, ale dość szybko okazało się, że kobieta nie czuje się dobrze na jego gospodarstwie. Faworytka Kamila zrezygnowała z dalszego udziału w programie i wróciła do swojego domu. A jak mieszka Justyna? Spójrzcie na te zdjęcia! Dom Justyny z "Rolnik szuka żony" Udział Justyny w "Rolnik szuka żony" wywołał ogromne emocje wśród fanów programu. Widzowie z pewnością doskonale pamiętają jej stylowy samochód, którym przyjechała do domu Kamila. Kandydatka rolnika pochwaliła się amerykańskim sportowym wozem marki Dodge Challenger. Czy równie stylowe jest mieszkanie Justyny? Była kandydatka Kamila chętnie publikuje w sieci zdjęcia i nagrania, na których możemy zobaczyć wnętrza jej domu. Ostatnio Justyna pokazała fotkę z urodzinowego przyjęcia. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" z okazji swoich 26. urodzin urządziła małą imprezę w domu. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Internauta zapytał Justynę o jej samochód. Jest jest własnością? Odpowiedziała! Na zdjęciu opublikowanym w sieci możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Drewniana podłoga. jasne ściany i dość ciemne meble prezentują się bardzo stylowo. W sieci pojawiło się również zdjęcie, które najwyraźniej Justyna pozuje we własnym pokoju. Widać, że w pomieszczeniu królują szarość i biel. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Justyna o swoim odejściu z programu. Zdradziła, jaki naprawdę jest Kamil...