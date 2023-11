Małgorzata Socha została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy wybierała się na czytanie bajek dzieciom w ostatni weekend. Socha była w świetnym nastroju - z uśmiechem na ustach pozowała paparazzi. Z takim samym uśmiechem to my spoglądamy na stylizację Sochy, która wyglądała jak śnieżynka! Szczególnie nasze serce skradło jej białe krótkie futerko (futerko w tym stylu jest totalnym hitem tej zimy - bardzo podobne, tylko w intensywnym kolorze - ma Anna Lewandowska!). Małgorzata Socha do futerka dobrała klasyczne jeansy oraz długie czarne kozaki obszyte kożuszkiem.

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i dowiedzcie się, gdzie kupić futerko Sochy - niemal identyczne znaleźliśmy w sieciówkach. PS. Lada dzień zaczynają się zimowe wyprzedaże, więc tym bardziej zawieście na nim oko ;)

