Znudziły cię beżowe płaszcze i puchowe kurtki? Zimą 2019/2020 stawiamy na nowy hit sezonu - kolorowe futerka! Idziemy w ślady Anny Lewandowskiej jednej z najbardziej stylowych gwiazd, która już zaopatrzyła się w tego typu ciepłe okrycie. Postanowiliśmy zatem przeszukać popularne sieciówki i znaleźć oryginalne kolorowe futra! Zobaczcie sami!

Anna Lewandowska w najmodniejszym zimowym futerku

Anna Lewandowska uchodzi za jedną z najbardziej stylowych gwiazd. Zawsze przykłada wagę do tego, żeby jej stylizacje były w trendach, uwielbia zarówno luksusowe marki, jak i sieciówki oraz stylowe dodatki z najnowszych kolekcji. W jej garderobie znajdziemy najmodniejsze ubrania o których marzą jej fanki. Tym razem na swoim Instagramie umieściła zdjęcie w przepięknym niebieskim futerku bo doskonale wie, że kolor zdecydowanie rządzi zimą! Trenerka kocha oversize'owe okrycia np. puchowe płaszcze, krótkie kurtki czy trencze, ale tym razem kupiła najnowszy hit sezonu jesień-zima 2019/2020 ! Zobaczcie tylko jak się prezentuje!

Płaszcze i krótkie kurtki z futerka są hitem od paru sezonów. Do tej pory królowały te w beżowym kolorze (nosi je również Kinga Rusin) i oczywiście nadal są w trendach, ale teraz zdecydowanie królują te w energetycznych kolorach. W popularnych sieciówkach znajdziecie sporą liczbę krótkich i długich futrzanych misiów z kołnierzem lub kapturem (znajdziecie go np. w sklepie Cropp). Jaki kolor wybrać? Modne są te w barwach: żółtym, czerwonym czy, tak jak wybrała Ania Lewandowska, niebieskim. Takie okrycie podkręci każdy look i jest wspaniała alternatywą dla kurtki czy płaszcza! Poniżej podpowiadamy wam, gdzie znajdziecie oryginalne kolorowe futra!

1. To w stylu Ani Lewandowskiej kupicie w sieciówce Sfera i kosztuje 199,99 zł.

Mat. prasowe

2. Dla fanek różu futro z Bershka za 249 zł.

Mat. prasowe

3. Energi zimą zawsze doda kolor żółty! Futro z sieciówki Stradivarius za 179 zł.

Mat. prasowe

4. Nasz- hit trzy kolorowe futro na suwak z ciepłym kapturem! Cropp 199,99 zł.

Mat. prasowe

5. Ponadczasowa czerwień lub bordo sprawdzi się szczególnie na imprezie! Stradivarius 199 zł.

Mat. prasowe

Skusicie się na kolorowe futra w tym sezonie?