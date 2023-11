Ciepłe puchówki, futra i kożuchy to już było teraz pora na płaszcz w kolorze! Różowy kolor to prawdziwy hit sezonu, a długie wiązane w talii okrycie jest idealnym rozwiązaniem na zimowe chłody! W swojej szafie ma go już popularna gwiazda Julia Wieniawa, która ostatnio pokazała zdjęcie w przepięknej kolorowej stylizacji i kolejny raz zachwyciła swoich fanów! Musicie to zobaczyć!

Julia Wieniawa w stylowym płaszczu i torebce Chanel

Julia Wieniawa zawsze wyprzedza trendy, aktorka niejednokrotnie udowodniła, że jej fantazja w modzie nie zna granic. Wyszukane i oryginalne ubrania oraz dodatki z najnowszych kolekcji to podstawa jej garderobie! Odwaga, mocne kolory i modne rozwiązania to inspiracja dla wielu młodych kobiet. Jej Instagram śledzi już 1,4 mln fanów, którzy podglądają jej wyszukane looki i dopytują, skąd pochodzą prezentowane przez nią ubrania. Naszą uwagę przyciągnęła jej najnowsza kolorowa stylizacja z płaszczem w roli głównej. Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa uwielbia różnego rodzaju okrycia wierzchnie - szczególnie klasyki: skórzane kurtki, beżowe płaszcze, ale tym razem zdecydowała się na kolor! Długi wiązany w talii płaszcz w kolorze różu to z pewnością świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które lubią wyróżniać się w tłumie a jeśli odważycie się jak aktora na torebkę w ostym kolorze z pewnością będziecie widoczne w tłumie!

Instagram

Julia Wieniawa zimą stawia na kolory, kultowa pikowana torebka Chanel, za którą trzeba zapłacić ok. 20 tys. złotych perfekcyjnie uzupełnia całą stylizację! Na nadchodzących zimowych wyprzedażach możecie upolować podobne torebki w żółtym kolorze!

Instagram, Mat. prasowe

Wiązane trapery to nie tylko najwygodniejsze, ale i najmodniejsze buty sezonu jesień-zima 2019/2020! Doskonale wie o tym Julia Wieniawa, która bardzo często wybiera ten rodzaj obuwia do swoich jesiennych i zimowych stylizacji! Swoje czarne sznurowane buty kupiła w sklepie Ryłko i aktualnie kosztują 369,99 zł. Można je nosić dosłownie do wszystkiego, sukienek, spódnic mini czy dżinsów. W sieciówkach takich jak Zara, Bershka czy H&M na najbliższych zimowych przecenach z pewnością kupicie podobne w atrakcyjnych cenach!