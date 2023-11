W połowie grudnia 2019 zaczynają się zimowe wyprzedaże, dlatego jeśli ominęło cię zakupowe szaleństwo w Black Friday 2019, pomyśl o nadrobieniu zaległości już za tydzień albo... nawet teraz! H&M, Zara, i Reserved już zaczęły przedświąteczne wyprzedaże - nawet do 50 procent - a to dopiero początek! Warto również przyjrzeć się takim sklepom jak: Mohito, Sinsay, CCC, Deichmann i wielu, wielu innym markom - one również zaczynają wyprzedaże jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia - mniej więcej w połowie grudnia. Poniżej przedstawiamy listę sklepów z informacjami na temat wyprzedaży.

H&M, Zara, Reserved - wyprzedaże zimowe 2019. Lista sklepów:

1. W Reserved już teraz rozpoczęły się wyprzedaże. Część produktów jest przeceniona o 50 procent. W zakładce "Special offer do -50%" możecie znaleźć naprawdę dobre okazje!

2. W H&M już teraz w zakładce "Wyprzedaż" znajdziecie promocje, które sięgają nawet więcej niż 50 procent.

3. Zara również zaczęła zimowe wyprzedaże 2019. W zakładce "Special prices" znajdziecie kurtki i płaszcze tańsze o 30 procent. Swetry są przecenione o 30-50 procent, a spodnie o około 40 procent.

4. Mohito również wyprzedaje ubrania! W zakładce "Special Price" produkty: ubrania i akcesoria są przecenione nawet o 50 procent.

5. W CCC zaczęła się wyprzedaż aż do 50 procent - oferta dotyczy butów zarówno męskich, jak i damskich.

Na co warto polować podczas zimowych wyprzedaży w grudniu 2019? Oto nasze propozycje:

1. Poluj na zimowy płaszcz w stylu Kingi Rusin! Najlepiej w kolorze brązowym lub beżowym. Ten na zdjęciu pochodzi z H&M - obecnie kosztuje ok. 349 złotych.

Materiały prasowe

2. Naszym drugim totalnym must have są piękne czarne wiązane botki - te w Zarze mogliście upolować jeszcze niedawno za 129 złotych.

3. Czerwona sukienka midi w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny, np. w zwierzęce wzory.

Instagram

4. Ostatnia, ale chyba najważniejsza nasza wyprzedażowa propozycja, to oczywiście... bomberka!