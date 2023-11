Zanim nadejdą prawdziwe mrozy, warto skusić się na wełniany płaszcz w najmodniejszym karmelowym kolorze, który kochają wszystkie gwiazdy! Ten, który ma Julia Wieniawa wygląda obłędnie i jest prawdziwym hitem sezonu 2019! Zobaczcie sami, jak wygląda cała jesienna stylizacja aktorki z eleganckim płaszczem w roli głównej!

Julia Wieniawa zachwyca stylizacją w męskim stylu

Płaszcz to podstawowa część jesiennej garderoby! W sklepach jest prawdziwe zatrzęsienie tego typu okryć, popularne szare, klasyczne czarne czy w kolorową kratę. Na jaki się zdecydować, żeby wyglądać jak prawdziwa gwiazda? W tym sezonie jednym z najmocniejszych trendów są płaszcze w karmelowym kolorze - dokładnie taki nosi już gwiazda młodego pokolenie Julia Wieniawa! Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa niejednokrotnie udowodniła swoimi stylizacjami, że trendy ma opanowane do perfekcji. Kocha oryginalne ubrania i dodatki, lubi eksperymentować z modą. Nosi zarówno kobiece i seksowne sukienki, jak i streetwearowe bluzy z kapturem, ale tym razem postawiła na prostą i wyrafinowana stylizację w nieco męskim stylu! Długi karmelowy płaszcz do kostek, który prędko nie wyjdzie z mody, zestawiła z dżinsami i obcisłym golfem. Do tego dobrała totalny hit sezonu - sznurowane wojskowe oficerki, które dodały charakteru całości!

Instagram, Mat. prasowe

My jesteśmy zachwyceni tym jesiennym lookiem, który jest idealną propozycja dla wszystkich dziewczyn kochających modę i wygodę w jednym. Inne gwiazdy też wiedzą, że warto zainwestować w tak ponadczasową klasykę jaką jest elegancki płaszcz w karmelowym odcieniu. Podobny nosi również Joanna Koroniewska, Doda czy Anna Lewandowska.

Czy i ty skusisz się na ten supermodny kolor?