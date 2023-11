Choć rozstali się klika miesięcy temu, są sobie nadal bliscy. Ale co tak naprawdę łączy Julię Wieniawę i Barona? Niedawno muzyk świętował 36. urodziny - w towarzystwie bliskich i przyjaciół, ale również… gwiazdy serialu „Zawsze warto”. Czy to oznacza, że wrócili do siebie? Wiemy, jaka jest prawda?

Julia Wieniawa i Baron wrócili do siebie?

Kilka miesięcy temu byli parą numer jeden w polskim show-biznesie. Od czasu do czasu pojawiali się na branżowych imprezach, nie szczędząc sobie czułości. W wywiadach niewiele opowiadali o sobie, ale wyraźnie było widać, że łączy ich gorące uczucie. Niestety, nie na tyle, żeby mogło przetrwać na lata. Rozstali się jednak w zgodzie i przyjaźni, o czym świadczy chociażby najnowsze zdjęcie - Julia spędziła z Baronem wieczór urodzinowy! Pod wspólnym zdjęciem napisała:

Wszystkiego najlepszego Alek! #bestfriends (najlepsi przyjaciele)

A więc wszystko jasne - aktorkę i muzyka łączy tylko (albo aż) przyjaźń! Na razie zarówno Julia, jak i Baron są singlami. Wieniawa, po kilku burzliwych związkach, chce skupić się na sobie i swojej karierze. A ta rozwija się doskonale - gra w kolejnych filmach i serialach (m.in. powstaje drugi sezon "Zawsze warto" w Polsacie) i wciąż jest najbardziej pożądaną gwiazdą w reklamach. Czy w natłoku obowiązków Julia znajdzie czas na miłość?

