Julia Wieniawa przyznała, że kocha swoją garderobę księżniczki. Wcale się nie dziwimy!

Julia Wieniawa uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd młodego pokolenia, a to oznacza, że jej garderoba wygląda imponująco. Mnóstwo butów, markowych torebek i całe szafy ubrań. O takiej garderobie może marzyć niejedna kobieta. Okazuje się, że Julia Wieniawa też kocha swoje królestwo i opublikowała wpis, w którym jednym słowem wyraża swoją miłość do niego. Tylko spójrzcie na to pomieszczenie. Robi wrażenie!

Jak wygląda garderoba Julii Wieniawy?

Młoda aktorka podczas przygotowań do kolejnego wyjścia pochwaliła się swoją stylizacją prosto ze swojej garderoby. Wnętrze zostało urządzone we francuskim stylu i prowadzą do niego białe przeszklone drzwi ze złotą klamką. Na środku leży dywan z motywem zwierzęcym, a wokół znajdują się same szafy i półki na ubrania, buty i dodatki. Kolekcja jest naprawdę imponująca. Pod zdjęciem Julia Wieniawa napisała, że kocha swoją garderobę księżniczki:

I love my princess wardrobe 👸🏽 #homesweethome #ladyinred - napisała Julia Wieniawa na Instagramie.

Fani gwiazdy serialu "Rodzinka.pl" są pod wrażeniem garderoby gwiazdy, ale okazuje się, że to stylizacja w kolorze ognistej czerwieni ze sklepu Zalando zrobiła największe wrażenie. Tylko przeczytajcie te komentarze:

Za Tobą widzę raj🔥🔥🙈🙈😂 Nic tak nie przykuwa uwagi jak czerwone ubrania 🥵🥰 ogieeeeeń Julka 🤩🔥 Śliczna jak zawsze ❤️

Jak Wam się podoba najnowszy look Julii Wieniawy?

Gwiazda w czerwonej stylizacji wybrała się na świąteczny event marki Zalando i koncert Beaty Kozidrak, która jest jej ambasadorką.

Julia Wieniawa już wcześniej chwaliła się swoją imponującą garderobą.