Joanna Koroniewska jakiś czas temu kupiła złotą puchówkę z Zary. Kurtka prezentuje się na niej wspaniale i co najważniejsze, możecie ją teraz kupić 50% taniej! Jak to możliwe? Kurtka Joanny Koroniewskiej została przeceniona na Black Friday 2019 i kosztuje teraz 124,50 zł!

Jaką kurtkę wybrać na jesień i zimę?

Szafa Joanny Koroniewskiej jest pełna ciepłych ubrań na jesień i zimę. Pokazywaliśmy Wam już, jakie swetry nosi gwiazda tej jesieni, zachwycaliśmy się jej kurtkami. Żona Macieja Dowbora ma w czym wybierać. Joanna kupiła ciepłą puchówkę na mroźne dni czy piękny kożuszek jak temperatura będzie odrobinę wyższa.

A co aktorka założy, gdy na zewnątrz będzie "mieszana pogoda"? Wtedy może postawić na klasyczny, beżowy płaszcz albo założy wielokolorową kurtkę z Zary, którą wzbudziła zachwyt jej fanów.

Ale mega kurtka! odlotowa ta stylówka????! Ale bosko ???? - zachwycili się fani gwiazdy na Instagramie.

Koroniewska za pikowana kurtkę z Zary z wysokim kołnierzem, kapturem i kieszeniami płaciła 249 złotych. Teraz można ją kupić 50 proc. taniej!

Joanna pikowaną kurtkę dobrała do sportowej stylizacji. Internautom nie uszły na uwadze złote buty gwiazdy, które nie wyglądały na najwygodniejsze... Koroniewska rozwiała wątpliwości w komentarzach pisząc, że da się w nich chodzić. Ile kosztują złote sneakersy? Znaleźliśmy je w sklepie eobuwie.pl za 539 złotych.

Co myślicie o takich kolorach na co dzień? My zdecydowanie jesteśmy na tak!

Tak wygląda kurtka na modelce. Ten model kurtki z Zary to hit. Na Black Friday 2019 została przeceniona o połowę - kosztuje teraz 124,50zł!

Asia wybrała złote sneakersy. Kupicie je w sklepie eobuwie.pl za 539 złotych.

