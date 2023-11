Joanna Koroniewska postawiła na największy hit zimowego sezonu! Puchowy płaszcz w klasycznej czerni! Zobaczcie, gdzie ją kupiła i za ile. Zrobiliśmy przegląd najmodniejszych puchówek i podpowiemy wam, gdzie kupić podobne, ale dużo tańsze!

Joanna Koroniewska w modnej puchówce!

Gwiazda serialu „M jak miłość” nie zamierza marznąc tej zimy, dlatego już zaopatrzyła się w podstawową część jesiennej i zimowej garderoby - puchówkę! Jej fani od razu zainteresowali się kurtką, którą ma na sobie na najnowszym zdjęciu, które wrzuciła na swój Instagram. I nic w tym dziwnego! To najbardziej pożądana część garderoby w zimowym sezonie! Idealna na mrozy, pasuje do wszystkiego i jest bardzo wygodna. Zobaczcie, jak prezentuje się w niej Joanna Koroniewska!

Joasia doskonale wie, jak dobrać płaszcz czy kurtkę do swojej figury, a dobry krój to podstawa. Dopasowana krojem kurtka za kolano sprawdzi się zarówno jesienią, jak i zimą! Czarny kolor to klasyk, który nie wyjdzie z mody również w następnych sezonach. Zobaczcie, jak prezentuje się na modelce!

Mat. prasowe

Aktorka postawiła na kurtkę puchową marki Tiffi, która kosztuje 799,99 zł i pochodzi z aktualnej kolekcji. Nie da się ukryć, że to jedna z ulubionych marek gwiazd. Pokochały ją również Małgorzata Rozenek czy Katarzyna Cichopek, które w jesienne chłody bez ciepłej kurtki nie ruszają się z domu!