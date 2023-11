Joanna Koroniewska znów nas zaskoczyła stylizacją prosto z sieciówki - gwiazda od kilku miesięcy udowadnia, że jest jedną z najlepiej ubierających się kobiet w Polsce! Koroniewska tym razem zdecydowała się na totalny hit sezonu - karmelowy płaszcz z Reserved. Mają go już wszystkie gwiazdy, m.in. jedna z największych ikony stylu na świecie, Hailey Bieber. Płaszcz w tym kolorze pasuje wszystkim kobietom - nieważne, czy jesteś blondynką czy brunetką, karmelowy płaszcz to totalny must w twojej szafie!

Joanna Koroniewska w karmelowym płaszczu z Reserved

Jeśli nie wiesz jak go nosić, spójrz na Joannę Koroniewską, która zestawiła go z ciemnymi jeansami i sneakersami New Balance. To nam się podoba!

Jak wam się podoba look Joanny Koroniewskiej? Elegancki karmelowy płaszcz idealnie współgra ze sportowymi sneakersami.

Ostatnio Joanna Koroniewska upodobała sobie ciepłe płaszcze w stonowanych kolorach. Kilka tygodni temu pochwaliła się fankom swoim nowym nabytkiem - płaszczem-kożuszkiem, który jest hitem wśród Instagramerek.

