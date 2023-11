Za oknem coraz zimniej, czas sięgnąć po prawdziwy modowy symbol jesieni - sweter! Moherowe, ze splotem, we wzorki lub z ozdobami co wybrać? Zainspiruj się stylem gwiazd, Joanna Koroniewska już wybrała swój hit na nadchodzącą jesień, to prawdziwy must-have sezonu. Dlaczego? Zobacz poniżej!

Najmodniejsze swetry jesieni 2019/2020

Pora zainwestować w podstawową część jesiennej garderoby czyli sweter! Wystarczy spojrzeć na Instagram, gdzie gwiazdy pokazują jesienne stylizacje ze swetrem w roli głównej.

Joanna Koroniewska uwielbia bawić się modą. Często zestawia sukienki w kwiaty z kowbojkami, ramoneską czy właśnie swetrem. Swój najnowszy nabytek upolowała w znanej młodzieżowej sieciówce Stradivarius. Ten fason z bufkami to prawdziwy hit tego sezonu! Aktorka zestawiła go z oryginalną mini w kwiatki. Poniżej zobaczcie całą stylizację!

Jaki sweter wybrać?

Sweter to podstawa zimowej garderoby. Nie dość, że praktyczny to doskonale sprawdzi się dosłownie z każdą częścią garderoby: skórzaną mini, spódnicą w kwiaty czy dżinsami! Najwięcej swetrów znajdziecie w sieciówkach, które dosłownie pękają w szwach od ilości kolorów i wzorów. My podpowiemy wam w co warto zainwestować w nadchodzącym sezonie! Z aktualnych kolekcji wybraliśmy 8 najmodniejszych modeli. Cętki, grube sploty, bufki, falbany i golfy..co jeszcze? Zobaczcie sami!

Poniżej w naszej galerii zobaczcie 8 najpiękniejszych i stylowych swetrów z sieciówek, które w tym sezonie musisz mieć w szafie! Ceny już od 59 zł!