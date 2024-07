Odświeżenie garderoby na wiosnę lub latem warto zacząć od zrobienia porządków w szafie. Niedrogi sposób na nowe ubrania to wizyta w second-handzie bądź korzystanie z kuponów rabatowych i wyprzedaży. Do ożywienia stylizacji wystarczą czasem dodatki, takie jak torebka lub kolorowa apaszka.

Przed odświeżeniem zawartości szafy na wiosnę warto zastanowić się nad własnym stylem. Nowe ubrania powinny współgrać z zakupionymi poprzednio. Niekoniecznie trzeba podążać za nowinkami, najważniejsze aby dobrze się czuć we własnych ubraniach.

Porządek w szafie – obowiązkowy element przed modowymi zakupami

Przed wyjściem na zakupy najlepiej zrobić porządek w szafie. Dobrze jest wyjąć wszystkie elementy garderoby i sprawdzić, czy nadają się do użytku. Nie muszą być zgodne z najnowszymi trendami. Ważne, czy nadal podobają się właścicielce. Dobrze znana zasada „jeśli nie włożyłaś czegoś przez rok, zapewne nie jest ci to potrzebne”, doskonale sprawdzi się przy remanencie szafy. Może się też zdarzyć, że ubranie które wcześniej z jakichś powodów nie było często używane, wpasowuje się w styl modny tej wiosny lub lata. Warto się zastanowić nad jego nową aranżacją. Jeśli jednak nadal nie podoba się właścicielce – może je oddać koleżance lub siostrze, jeśli wpasowuje się w ich styl. Dobrym pomysłem jest zajrzenie nie tylko do własnej szafy - wymiana ubrań bądź pożyczanie ich sobie z przyjaciółką, a może mamą, to świetna zabawa. Można wówczas znaleźć wiele inspiracji modowych – niekoniecznie trzeba ich szukać w kolorowych magazynach.

Ubrania bazowe, tzw. basic

W szafie każdej kobiety powinny znaleźć się ubrania bazowe, które stanowią podstawę stylizacji. Są to m.in. jeansy, czarne spodnie, biały t-shirt oraz marynarka lub żakiet. Jeśli nadal nie ma ich w garderobie, warto przeznaczyć budżet na te ubrania typu basic. Z pewnością zostaną wykorzystane i to nie raz.

Tanie sposoby na odświeżenie garderoby na wiosnę

Istnieje kilka sposobów, aby nie wydając zbyt dużo pieniędzy, odświeżyć garderobę na wiosnę:

wizyta w second-handzie. W sklepie z używaną odzieżą można znaleźć oryginalne ubrania dostępne za niewielką kwotę; oprócz sprzedaży w regularnej cenie, są tam też wyprzedaże. Dobierając elementy wiosennej lub letniej garderoby, warto pamiętać o kolorowych i jasnych ubraniach, które idealnie wyglądają w piękną pogodę. Ważne, aby kupować odzież dobrej jakości, nie zużytą, ponieważ nie można jej zwrócić do sklepu;

korzystanie z rabatów. Zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych, można znaleźć wiele okazji cenowych; niekiedy obniżka jest związana z zapisem na newsletter; kupony rabatowe pojawiają się w prasie kobiecej lub są dodawane do zakupów w konkretnym sklepie;

wizyta w sklepie wyprzedażowym, tzw. outlecie. Są tam dostępne nie tylko pojedyncze ubrania z końcówek kolekcji, ale także pełna rozmiarówka poszczególnych strojów, np. spódnic, spodni lub koszul. Stroje dostępne w outletach są z reguły bardziej oryginalne niż te z tradycyjnych sklepów z konfekcją;

przerabianie ubrań. DYI (do it yourself) to popularny trend, dzięki któremu można nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale też własnoręcznie odnowić swoją garderobę. Wykorzystuje się do tego m.in. guziki lub naszywki. Dobrym pomysłem jest skrócenie nogawek u spodni, wycięcie lub wytarcie w nich dziur. W koszulkach i T-shirtach można zrobić frędzle u dołu, poprzypinać ćwieki lub inne ozdoby.

Dodatki urozmaicą szafę

Szafę doskonale urozmaicą dodatki: okulary przeciwsłoneczne, torebka lub pasek. Kolorowa apaszka bądź jaskrawa bransoletka przyciągną wzrok i sprawią, że stylizacja stanie się nietuzinkowa.