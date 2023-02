Internauci zarzucają Katarzynie Cichopek przerabianie zdjęć. Przerwała milczenie!

Katarzyna Cichopek coraz częściej publikuje swoje zdjęcia w bieliźnie, odkąd przeszła metamorfozę i zmieniła styl życia na zdecydowanie zdrowszy. Gwiazda "M jak miłość" schudła ponad sześć kilogramów bez stosowania restrykcyjnych diet i widać, że doskonale czuje się w swoim ciele. Fanki Katarzyny Cichopek podziwiają jej fotki w sukienkach podkreślających figurę czy wąskich spodnia Jednak hitem nowego zdjęcia okazała się biała, minimalistyczna kuchnia gwiazdy... Jak wygląda kuchnia Katarzyny Cichopek? Kuchnia Katarzyna Cichopek to jedno z jej ulubionych miejsc do pozowania. Tym razem gwiazda "M jak miłość" zdecydowała się odsłonić na tle białych szafek więcej ciała... Cichopek nie ukrywa, że kocha swoje ciało, ale tak nie było zawsze! Kocham swoje ciało! (Od niedawna, bo wcześniej wiele mi w nim przeszkadzało) za wszystko, ale przede wszystkim za to, że jest zdrowe i kieszonkowe (158 w kapeluszu 😉) i za to że dało życie dwójce dzieci😁 oraz za pewność siebie jaką mi daje na co dzień. Akceptuje wszystkie swoje krągłości i (nie)doskonałości, bo są moje i są niepowtarzalne. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w modnych spodniach w kratkę. One odejmą kilka kilogramów! Fani Katarzyny Cichopek są pod wrażeniem jej nowego zdjęcia i komplementują aktorkę, chętnie odpowiadając na jej pytanie dotyczące tego, co najbardziej lubią w swoim ciele. Tym razem to nie strój gwiazdy "M jak miłość" wzbudził największe zainteresowanie, ale... kuchnia aktorki. Internauci są pod wrażeniem minimalistycznego wnętrza w odcieniach bieli i szarości: kuchnia jest super 😍 Nooo pięknie wyglądasz i kuchnia ekstra Katarzyna Cichopek wielokrotnie pozowała na tle swojej kuchni. Trzeba przyznać, że zawsze panuje w niej idealny...