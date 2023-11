1 z 11

Można odnieść wrażenie, że każde ubranie, które zaprezentuje na sobie księżna Sussex Meghan Markle natychmiast staje się zakupowym hitem. Ostatnio internet w wirusowym tempie obiegła informacja o sukience z koszulową górą i plisowanym, spódnicowym dołem z aplikacjami w trzech kolorach od amerykańskiej marki Club Monaco. Nie tylko za sprawą drobnej awarii, która (tak jakby) niespodziewanie wyeksponowała bieliznę księżnej – mimo dość zaporowej ceny sukienka została natychmiast wyprzedana we wszystkich skupujących ją sklepach.

Ale „efekt Meghan" sięga jeszcze dalej. W końcu nie każda fanka stylu nowej członkini rodziny królewskiej jest w stanie zaopatrzyć się w sukienkę od Club Monaco za niemalże tysiąc złotych. I wtedy do akcji wkraczają sieciówki.

Postanowiliśmy przetrząsnąć asortyment najpopularniejszych z nich i znaleźliśmy dla was 10 plisowanych spódnic w trendzie na colour blocking, których nie powstydziłaby się sama księżna Sussex (Ale z pewnością złamałaby w nich słynny protokół. Cóż, na szczęście nas on nie dotyczy). Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć!

