Reklama

Przyrodnie rodzeństwo Meghan Markle nie próżnuje. Najpierw brat Meghan tuż przed jej ślubem napisał list do księcia Harry'ego, w którym przestrzegał go przed swoją siostrą i stwierdził, że jego ślub z Meghan to będzie "największy błąd w historii rodziny królewskiej". Z kolei siostra Meghan, Samantha Grant atakowała ją w mediach za to, że nie utrzymuje kontaktu z ojcem i nie zaprosiła swojej rodziny na ślub. Siostra Meghan poszła o krok dalej i zgłosiła się nawet do brytyjskiego "Big Brothera"! Przed startem show po raz kolejny zaatakowała siostrę w mediach. Co tym razem tak ją zdenerwowało?

Samantha Grant krytykuje Meghan Markle

Meghan Markle i książę Harry planują na wiosnę 2019 roku podróż do Ameryki. Chcą odwiedzić Nowy Jork, Waszyngton i Kalifornię. W Los Angeles Meghan ma spotkać się ze swoją rodziną. W mediach pojawiły się plotki, że wyjazd do USA będzie okazją do spotkania Meghan z ojcem. To właśnie ta informacja tak zdenerwowała siostrę Meghan.

Dla ojca jest to bardzo ważny czas, a ja nie mogę dalej ukrywać smutku widząc, jak bardzo go ignoruje. PR-owcy mogą przestać udawać, że będzie jakiekolwiek spotkanie. Meghan nie zależy na kontakcie – stwierdziła Samantha Grant.

Siostra Meghan uważa, że aktorka jest hipokrytką, ponieważ publicznie działa na rzecz porozumienia na świecie, a sama nie ma kontaktu z rodziną ze strony ojca.

Kopiowanie stylu Diany nie sprawi, że będzie taka jak ona. Co o jej zachowaniu powiedzieliby Gandhi, Matka Teresa czy papież Jan Paweł II? – pyta siostra Meghan.

Co o tym myślicie? Czy w przyszłości Meghan uda się pogodzić z rodziną?

Zobacz: W sukience rozpiął się guzik i wszyscy mogli zobaczyć jej stanik! Ogromna wpadka Meghan Markle!

Meghan Markle od lat nie rozmawia ze swoim przyrodnim rodzeństwem

East News

Siostra bardzo ostro krytykuje ją w mediach, od kiedy została żoną księcia

Reklama