Meghan Markle jeszcze nigdy nie zaliczyła TAKIEJ wpadki! Hollywoodzka aktorka została żoną księcia Harry'ego zaledwie kilka miesięcy temu, ale od tamtej chwili media i eksperci co chwilę wytykają Meghan mniejsze lub większe wpadki. Księżna Sussex już nie raz łamała protokół, ale to co wydarzyło się na ślubie jej przyjaciół, nowa księżna zapamięta na długo!

Co wydarzyło się Meghan Markle? Księżna nie zauważyła, że odpiął się jej guzik w sukience i wszyscy mogli zobaczyć jej koronową bieliznę! Zobaczcie sami...

A pamiętacie, jak jeszcze kilka lat temu ubierała się Meghan? Zanim związała się z księciem wybierała bardzo seksowne i odważne kreacje!

