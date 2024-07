1 z 12

Przypadająca w tym roku na poniedziałek 1 maja, doroczna gala Met jest największym wydarzeniem w branży modowej. To właśnie wtedy największe nazwiska ze świata filmu, muzyki i mody gromadzą się na uroczystym wernisażu wystawy w legendarnym Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Co roku stroje gości i dress code są podyktowane przez motyw przewodni wybierany przez organizatorów. Wygląda na to, że wygląd gwiazd w 2017 roku będzie bardziej awangardowy niż kiedykolwiek. Jaki? Zajrzyj do naszej galerii żeby się dowiedzieć.

Zobacz też: Czarne usta, srebrne włosy, złote brwi - czym jeszcze gwiazdy zaskoczyły na tegorocznej gali Met?