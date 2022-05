Już w poniedziałek 2 maja rozpocznie się Met Gala, czyli jedna z najbardziej prestiżowych imprez modowych. Określane także jako Modowe Oscary wydarzenie gromadzi największe sławy, które pojawiają się w kreacjach dopasowanych do ogłoszonego kilka miesięcy wcześniej tematu. To nie tylko okazja dla gwiazd do zaprezentowania się w wyjątkowych stylizacjach, ale również wyzwanie dla projektantów, którzy muszą wykazać się pomysłowością.

Tematem przewodnim tegorocznej Met Gali, która jak zwykle będzie towarzyszyła wystawie w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, jest "In America: An Anthology of Fashion". Imprezę poprowadzą Blake Lively i Ryan Reynolds, a także Regina King i Lin-Manuel Miranda.

Z okazji zbliżającej się Met Gali warto przypomnieć największe wpadki i najdziwniejsze kreacje. Zobaczcie, które gwiazdy wywołały skrajne emocje i nie cieszyły się pozytywnym odbiorem w ostatnich latach.

Met Gala 2022: Wpadki, których nie da się zapomnieć

Przypominając najgorsze i najbardziej kontrowersyjne kreacje z Met Gali, nie możemy pominąć Katy Perry. Amerykańska piosenkarka kilka razy padła ofiarą zbyt rozbuchanej wyobraźni projektantów. W 2019 roku po tej imprezie długo dyskutowano na temat kreacji, jakie założyła gwiazda. Wokalistka pojawiła się w zaprojektowanej przez Moschino sukience, która przypominała gigantyczny żyrandol. W dodatku kreacja była wyposażona w pełni funkcjonalne lampki.

Na tej samej gali Katy Perry zszokowała zgromadzonych ponownie. Podczas after party piosenkarka przebrała się za... gigantycznego burgera! Z tej odważnej kreacji wystawały jedynie jej nogi oraz głowa.

Katy Perry po raz pierwszy, po raz drugi... i po raz trzeci! Wokalistka w 2018 roku postawiła na anielskie skrzydła oraz złotą kreację z błyszczącymi kozakami na obcasie. Zdaniem wielu dziennikarzy gwiazda jest bezkonkurencyjna pod względem wpadek na Met Gali.

Niezbyt udane wybory ma na koncie także Kim Kardashian. Okazuje się, że nawet w kreacji od Givenchy’ego można wypaść niekorzystnie. Gwiazda, która w 2013 roku pojawiła się w sukni z motywem kwiatów, nie zebrała dobrych ocen.

Znana z kontrowersyjnych wyborów jest również Kristen Stewart. Aktorka wywołała spore zamieszanie podczas tegorocznej gali wręczenia Oscarów. Gwiazda złamała dress code, wchodząc na czerwony dywan w szortach. Znacznie gorzej wypadła jednak na Met Gali w 2010 roku. Wówczas pojawiła się w kreacji od Chanel, która odkrywała nogi. Po minie Kristen Stewart widać, że sama niezbyt dobrze czuła się w tej stylizacji.

Sarah Jessica Parker przyzwyczaiła nas już do tego, że podczas Met Gali lubi pokazywać się w zwracających na siebie uwagę dodatkach - szczególnie tych na głowie. Czasem wychodzi jej to lepiej, a czasem wręcz przeciwnie. Niestety eksperymentu z imprezy w 2015 roku nie możemy zaliczyć do udanych.

Na liście wpadek mamy również Kris Jenner, której romans z Tommym Hilfigerem niezbyt przypadł do gustu dziennikarzom. W trakcie Met Gali w 2019 roku gwiazda pokazała się na różowym dywanie w raczej kiczowatym, granatowym kombinezonie. Na szczęście wówczas miała silną konkurencję w postaci żyrandolu Katy Perry.

Do Met Gali szczęścia nie ma też Serena Williams. W 2011 roku tenisistka założyła białą suknię, do której dobrała dość dziwaczne nakrycie głowy. Niezbyt korzystnie wyglądała także 10 lat później, gdy zdecydowała się na srebrne body z różowymi gwiazdkami od Gucci oraz pelerynę z piórkami.

Prawdziwy pokaz kiczu podczas Met Gali w 2014 roku dała Sandra Lee. Gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie w kiczowatej i tandetnej, srebrnej sukni od Dara Lamb.

W 2021 roku na Met Gali nie błyszczała także Jennifer Lopez. Ukochana Bena Afflecka także popisała się tandetnym wyborem. Po ubiegłorocznej imprezie aktorka została określona mianem "kowbojki".

Na koniec kreacja, której pewnie nie zapomnimy nigdy, a już na pewno nie Whoopi Goldberg. Chociaż Katy Perry już trzy razy zszokowała publiczność zgromadzoną podczas Met Gali, żadna z jej kreacji nie była aż tak nieudana, jak tak, w której pokazała się amerykańska aktorka. Whoopi Goldberg w 2021 roku postawiła na suknię od Valentino.

Macie swoje wybrane najkoszmarniejsze kreacje z Met Gali? Podejrzewacie, kto w tym roku zaliczy wpadkę, która przejdzie do historii?