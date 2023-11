1 z 8

Szukasz pomysłów na wygodne i szybkie fryzury na co dzień? Możesz inspirować się gwiazdami! Anna Lewandowska, Sylwia Przybysz, Sylwia Lipka, Julia Wieniawa i Wiktoria Gąsiewska często noszą fryzury, które są proste do zrobienia, a do tego szybkie - w zaledwie 5 minut możesz wyczarować modne i wygodne uczesanie, a do tego w stylu gwiazd! Przekonaj się sama i zobacz na kolejnych stronach galerii, jakie fryzury możesz zrobić, inspirując się gwiazdami.

