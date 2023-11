4 z 9

3. Kolor roku 2019 - rudy!

Jeśli mielibyśmy wskazać absolutnie najważniejszy trend fryzjerski 2019 roku, powiedzielibyśmy - rudy to kolor 2019! Dlaczego więc umieściliśmy go dopiero na trzecim miejscu naszego zestawienia, po popielatym blond? Bo nie każda kobieta ma tyle odwagi, by nosić rue włosy z takim efektem jak Ada Fijał, która tonom pomarańczowym i miedzianym jest wierna od lat. Warto jednak spróbować, bo odcieni rudości jest tak dużo, że niemal każda kobieta znajdzie wśród nich odpowiedni dla siebie. A modne będą wszystkie - od ognistego pomarańczu po czerwień. My już zapisujemy się do fryzjera!