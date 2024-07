Rękawica sizalowa to pokryta ciemno żółtym sznurkiem bawełniana rękawica do masażu. Sizal jest włóknem naturalnym, otrzymywanym ze specjalnego gatunku agawy (kaktusa). Masaż ciała wykonany rękawicą sizalową – zarówno na mokro, jak i na sucho – pobudza krążenie i działa peelingująco. Rękawica sizalowa to również niezbędne i bardzo skuteczne akcesorium na cellulit.

Żylaki i trądzik to przeciwwskazania do wykonywania masażu rękawicą. Intensywne ścieranie naskórka może prowadzić do rozprzestrzeniania zmian (trądzik) lub wzmocnienia dolegliwości bólowych (żylaki). W trakcie masażu warto pamiętać, by omijać okolice ran, znamion i pieprzyków.

Efekty masażu całego ciała rękawicą sizalową

Rękawica sizalowa w czasie masażu lekko „drapie”, jednak z czasem skóra przyzwyczaja się do tego uczucia. Regularne (najlepiej codzienne) masowanie ciała sizalem bardzo szybko daje zadowalające efekty. Należą do nich:

bardzo wygładzona skóra,

złuszczenie martwego naskórka,

ujędrnienie i widoczne naprężenie skóry,

lepsze ukrwienie i drenaż skóry,

ujednolicenie kolorytu skóry,

ograniczenie lub całkowita redukcja problemu wrastających po depilacji włosków,

rozjaśnienie rozstępów,

mniejsza skłonność do przesuszania się skóry,

redukcja cellulitu,

wzmocnienie działania preparatów pielęgnujących (zastosowanych na skórę tuż po masażu lub w trakcie masażu na mokro),

wzrost energii i ciepłoty ciała.

W pierwszych kilku dniach wykonywania regularnego i trwającego co najmniej 4-5 minut masażu zauważalny jest efekt podobny do detoksykacji organizmu – wyraźne oczyszczenie skóry.

Rękawica sizalowa – cena, gdzie ją kupić

Pielęgnacja ciała z użyciem rękawicy sizalowej to tani sposób piękne i gładkie ciało. Rękawice są dostępne w drogeriach, aptekach i sklepach medycznych. Koszt rękawicy waha się w granicach 8-20 zł za sztukę.

Jak wykonać masaż rękawicą sizalową na mokro

Masaż rękawicą sizalową na mokro może zastąpić codzienny prysznic lub kąpiel. Wystarczy zmoczyć całe ciało, zmoczyć nałożoną na dłoń rękawicę (mokrą rękawicę trudniej założyć), nanieść na nią żel pod prysznic lub mydło i masować całe ciało, delikatnie naciskając (przez minimum 5 minut) zaczynając od stóp i idąc do góry. Następnie należy spłukać pianę, wyprać i dokładnie wycisnąć rękawicę z nadmiaru wody, a później powiesić do suszenia. Efekt masażu rękawicą sizalową wzmocnią ujędrniające i antycellulitowe kosmetyki do mycia. Oliwki i olejki najlepiej wmasowywać w jeszcze mokrą skórę po spłukaniu piany, balsamy i serum tuż po wytarciu skóry ręcznikiem.

Technika masowania ciała rękawicą sizalową na sucho

Masaż rękawicą sizalową na sucho to pewnego rodzaju rytuał. Przyniesie najlepsze efekty, gdy będzie wykonywany prawidłowo. Skóra właściwie przygotowana do tego typu masażu to skóra sucha i nie posmarowana żadnymi kosmetykami. Ciało należy masować w kierunku serca, w następującej kolejności:

palce i prawa stopa,

prawa noga,

prawa dłoń, palce i ręka,

palce i lewa stopa,

lewa noga,

lewa dłoń, palce i ręka,

plecy,

brzuch,

piersi,

boki.

Masaż wykonuje się długimi pociągnięciami, z dołu do góry, oraz ruchami okrężnymi, zgodnie ze wskazówkami zegara. Wskazany jest lekki nacisk, dzięki temu efekt peelingujący będzie bardziej widoczny i odczuwalny.

Po masażu należy wziąć prysznic lub kąpiel, następnie wetrzeć w skórę balsam, serum lub olejek.

Pranie i higiena sizalowej rękawicy do masażu

Rękawicę należy prać i dokładnie suszyć po każdym użyciu, ponieważ między włóknami gromadzi się złuszczony martwy naskórek. Sizal po około miesiącu regularnego użytkowania zaczyna się kruszyć, dlatego najlepiej wtedy wymienić rękawicę na nową. Rękawicę można prać ręcznie lub w pralce (maksymalnie w 30 stopniach) z użyciem delikatnego środka, np. płynu do prania wełny. Po wyschnięciu rękawica staje się bardzo sztywna i twarda, dlatego trzeba ja lekko ugnieść w dłoniach przed wykonaniem masażu na sucho. Pod wpływem wody sizal robi się bardzo miękki i przyjemny w dotyku.

