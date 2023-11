1 z 5

Do tej pory to księżna Kate była wzorem i inspiracją dla milionów kobiet na świecie. Dobrze znany jest „efekt Kate” - ubrania, które na sobie prezentowała, znikały ze sklepów jak świeże bułeczki. Czyżby jednak to był koniec? Od ostatniego publicznego wyjścia księcia Harry’ego z dziewczyną Meghan Markle kobiety oszalały na punkcie jej stylu, a największym hitem stały się… jej baleriny! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

