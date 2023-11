Meghan Markle jest w ciąży, taką oficjalną wiadomością zaskoczył pałac Kensington. Co prawda domysły na ten temat były już od dłuższego czasu, ale dopiero kiedy ta informacja stała się faktem, ruszyła lawina pytań o kolejne royal baby. Na razie wiadomo, że dziecko książęcej pary przyjdzie na świat wiosną i nie odziedziczy po rodzicach tytułów. Wiemy, dlaczego potomek Meghan i Harry'ego nie będzie księciem ani księżniczką!

Zobacz: To już oficjalne: Meghan Markle jest w ciąży! Informację potwierdził Pałac Kensington

Dziecko księcia i księżnej Sussex będzie siódme w kolejce do brytyjskiego tronu. Pojawi się ono w linii sukcesji zaraz za swoim ojcem i jednocześnie zastąpi księcia Andrzeja, niezależnie od tego czy będzie to chłopiec czy dziewczynka.

Zajrzyj do galerii i dowiedz się, dlaczego dziecko Meghan i Harry'ego nie będzie księciem ani księżniczką!

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 października 2018