Te lato jest bardzo pracowite dla Dody. Wokalistka wyruszyła bowiem w letnie tournee "Fly High Tour". Jej muzyczne widowisko odniosło już olbrzymi sukces a na koncerty przychodzą olbrzymie tłumy. Przypomnijmy: Doda rozpłakała się na koncercie przed 25 tysiącami fanów

Każdą wolną chwilę pomiędzy występami gwiazda wykorzystuje na regenerację sił. Dorota luki w grafiku wykorzystuje na wakacje. Nawet kilka dni w słonecznym klimacie są w stanie naładować akumulatory wokalistki. Od kilku dni artystka na swoim Instagramie publikuje zdjęcia z kolejnej zagranicznej podróży. Tym razem nie zdradziła jednak miejsca swojego pobytu. Wiemy tylko, że jest tam ciepło i egzotycznie.

Ostatnie fotki Dody ilustrują jej nocny wypad na muzyczną rewię. Wybrała się na przedstawienie "Pirates Reloade". Gwiazda jest pod dużym wrażeniem show, które było połączeniem musicalu, teatru i cyrku. Być może jej następne tourne będzie zawierać pirackie motywy,

Wokalistka pochwaliła się również nowymi butami. Do jej kolekcji dołączyły czarne sandały na koturnie ze złotymi kajdankami od ulubionego projektanta hollywoodzich gwiazd Toma Forda. Te piękne i efektowne uzupełnienie stylizacji nie należy do najtańszych. Para tych cudnych butów kosztuje ok. 4 tysiące złotych.

Zobaczcie jak Doda spędziła ostatnią noc: