Największe centrum handlowe mieszczące się w samym centrum Krakowa przygotowało dla was parę naprawdę ciekawych promocji. Chcecie konkretów? Proszę bardzo: promocja -50% na drugą rzecz w salonie jubilerskim W Śliwiński, do -70% na torby ze skóry ekologicznej oraz walizki marki Puccini, -30% w sklepie z butami City Sport, -40% na cały asortyment w salonie z modą męską Bytom, aż do -50% w H&Mie, -20% w CCC, -20% na drugą parę butów marki Kazar oraz -15% na zegarki w butiku Swiss to promocje, na które zwróciliśmy szczególną uwagę.

Hitem krakowskiej galerii jest promocja w biurze podróży Rainbow, gdzie egzotyczne destynacje takie jak Brazylia czy Panama kupicie nawet do 50% taniej.

Co ciekawe, większość promocji trwa nie tylko w sam czarny piątek, ale przez cały weekend. Mimo to zalecamy jak najwcześniejszą wizytę w centrum – większość z ofert trwa tylko do wyczerpania zapasów. Do dzieła, Krakowianie!