Anna Wendzikowska z torebką za prawie 10 tys. złotych wychodzi z DDTVN. Spójrzcie na jej buty! 

Kto jak kto, ale ta popularna prezenterka nie pozwala sobie na żadne wpadki modowe. Anna Wendzikowska świetnie się prezentuje, nawet przypadkowo przyłapana na ulicy. Każda jej kolejna stylizacja jest pozytywnym zaskoczeniem. Aktorka wie jak łączyć kroje, kolory i przede wszystkim dodatki - w jej dzisiejszej stylizacji to właśnie one grają główne skrzypce!

Anna Wendzikowska cała na biało

Życie prywatne Anny Wendzikowskiej nie jest usłane różami - ostatnio Anna Wendzikowska opowiedziała o traumatycznym rozstaniu oraz o kulisach bycia samotną matką. Jednak dla równowagi jej życie zawodowe to pasmo sukcesów. Nie da się także ukryć, że w ostatnim czasie aktorka stała się wyznacznikiem trendów - jej kolejne stylizacje zachwycają i stają się inspiracją dla wielu młodych kobiet. Nie da się także ukryć, że prezenterka lubuje się w drogich, markowych firmach. W ostatnim czasie Anna Wendzikowska pokazała się w różowym komplecie i drogocenną torebką.

A na jaki look postawiła tym razem? Równie spektakularny! Aktorka zdecydowała się na biały total look. To bardzo wdzięczny kolor, który podkreślił ciemne włosy prezenterki oraz jej oliwkową karnację. Głównym elementem tej stylizacji jest bardzo modna w ostatnim czasie sukienka o kroju marynarki. Dwurzędowe zapięcie nadaje jej charakteru, a długość przed kolano eksponuje zgrabne nogi dziennikarki. Nie od dziś wiadomo także, że diabeł tkwi w szczegółach - nie inaczej jest w tym wypadku! Pióra przy rękawach dodają nonszalancji i klasy!

Anna Wendzikowska nigdy nie zapomina o stylowych dodatkach. W tym wypadku gwiazda postawiła na duże okulary, typu muchy, które uwydatniają jej kości policzkowe. Uwagę zwraca także markowa torebka. Nie od dziś wiadomo, że dziennikarka jest wielką fanką marki Saint Laurent. Okazuje się, że do jej kolekcji dołączyła kolejna perełka tej firmy. Tym razem to niewielka torebka sygnowana logiem YSL w kremowym odcieniu, o strukturze wężowej skóry, ze srebrnymi wstawkami. Jej wartość to około 10 tysięcy złotych! My jednak przychodzimy do Was z dużo tańszą alternatywą, która prezentuje się równie stylowo! Znajdziecie je w sieci sklepów Sinsay, za jedyne... 19,99 złotych!

To, że Anna Wendzikowska lubi drogie torebki dobrze wiemy, tym razem jednak zaskoczeniem są... jej buty! Pomimo słonecznej aury, jaka panuje za oknem, Anna Wendzikowska postawiła na bardzo modne kozaki w odcieniu pasującym do całej stylizacji - brudnej bieli. Buty charakteryzuje opływowy, minimalistyczny kształt, masywny obcas - tzw. słupek i nonszalancki styl. Dzięki temu, że kozaki nie przylegają do łydki, nogi aktorki wydają się być jeszcze dłuższe i smuklejsze - takie kozaki będą prawdziwym hitem sezonu lato 2022!

Bez wątpienia tego lata na salonach będą królować nie tylko kozaki, na które zdecydowała się dziennikarka, ale także sukienki o kroju marynarki. Anna Wendzikowska w tej stylizacji wygląda jak milion dolarów! Nic nie stoi więc na przeszkodzie aby stała się waszą inspiracją na nadchodzący, letni weekend w eleganckim stylu!

