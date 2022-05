Anna Wendzikowska z torebką YSL i w garniturze w najmodniejszym kolorze! Co za look

Anna Wendzikowska to jedna z tych prezenterek telewizyjnych, które doskonale wyczuwają najnowsze trendy. Tym razem celebrytka została przyłapana w mega stylowym looku, który jest sporo wart! Przyjrzyjmy się mu dokładniej!

Anna Wendzikowska i jej wiosenny look - sportowe sneakersy czy eleganckie szpilki?

Trzeba przyznać, że życie prywatne dziennikarki TVN nie należy do najprostszych - ostatnio Anna Wendzikowska wyznała, że ma za sobą ciężkie rozstanie oraz, że samotnie wychowuje dwie córki - 7-letnią Kornelię i 4-letnią Tosię. Jednak w życiu zawodowym radzi sobie świetnie. Równie świetnie wygląda. Przyłapana na warszawskim spacerze z uśmiechem na twarzy prezentowała nowy look, który robi duże wrażenie! Wszystko wskazuje na to, że Ani Wendzikowskiej zdecydowanie służy wiosenna aura i sezonowe trendy, bo w swojej stylizacji wykorzystała je w stu procentach. Na co postawiła dziennikarka? Głównym elementem stylizacji jest duży garnitur, niemal zapożyczony z męskiej szafy - należy zaznaczyć, że "oversize style" nadal mocno jest w trendach, o czym doskonale wie redaktorka TVN-u.

Ania postawiła na najmodniejszy krój spodni - to dzwony o luźnym fasonie. Stylizację dopełnia dwurzędowa marynarka z ostrymi i dużymi klapami. Należy jednak zaznaczyć, że główne skrzypce odgrywa tutaj kolor! W minionych letnich sezonach najbardziej w trendach był odcień lilowy - nieco wyblakły i słodki. W tym wiosennym sezonie nadal królują tego typu barwy, jednak nieco innedd. Ania postawiła na mocny, lawendowy kolor, który podkreśla jej urodę oraz idealnie pasuje do kasztanowych włosów i piwnych oczu Ani. Podobne total looki w jednym odcieniu znajdziemy w sieciach sklepów Sinsay. Co ciekawe w bardzo atrakcyjnej cenie - marynarka to koszt 79,99 zł. Z kolei spodnie z kantem o fasonie dzwonów, do kompletu dostaniemy już za 69,99 zł. To świetna alternatywa do stylizacji Ani!

Mat. prasowe - sinsay.com

Ta oczywiście nie zapomniała o równie stylowych dodatkach, które stały się idealnym dopełnieniem jej stylizacji. Uwagę zwraca torebka Saint Laurent. Tutaj prezenterka postawiła na bardzo kobiecy i neutralny odcień beżu. Struktura wężowej skóry prezentuje się naprawdę stylowo. Nie jest także tajemnicą, że torebki sygnowane logiem YSL nie należą do najtańszych - ta, na którą postawiła celebrytka warta jest około 10 tysięcy.

Należy także zwrócić uwagę na obuwie. Ania postawiła na sportowe sneakersy Alexandra McQueena o wartości 10 tysięcy. Nie zapomniała jednak o eleganckiej alternatywie - w rękach trzyma klasyczne szpilki, w odcieniu torebki. Z kolei okulary dodają jej nonszalancji, a delikatna biżuteria kobiecości.

Look dopracowany do perfekcji?