Otulona puchówką Anna Wendzikowska mknie w sandałkach za 6,5 tys. złotych

Anna Wendzikowska uwielbia szokować swoimi stylizacjami. Dziennikarka to decyduje się na głebokie dekolty, to znów na mikromini, jednak jej najnowszy look naprawdę nieźle was zaskoczy. Seksowną sukienkę typu bandage dress gwiazda TVN zestawiła z puchówką, do której dobrała... genialne sandałki na obcasie. Ten model jest wart fortunę. To trzeba zobaczyć!

Anna Wendzikowska w genialnych sandałkach za 6,5 tys. złotych. Nowe zdjęcia paparazzi

Anna Wendzikowska należy do tych gwiazd, które zdecydowanie uwielbiają bawić się modą. Dziennikarka chętnie decyduje się na ferię barw, nieoczywiste połączenia tekstur, a także dopasowane projekty, które genialnie podkreślają jej smukłą figurę. Tak też było i teraz. Prezenterka została przyłapana przez paparazzi pod studiem "Dzień Dobry TVN" w fenomenalnej beżowej sukience w stylu Kim Kardashian.

Beżowa, opinająca sukienka doskonale podkreśliła smukłą figurę dziennikarki, jednak ten model świetnie sprawdzi się do każdej sylwetki. Uniwersalny odcień ciepłego beżu sprawia, że dopasujemy go również do każdej karnacji. Dodatkowo modna długość midi sprawia, że w zależności od dodatków ten model możemy stylizować nie tylko z eleganckimi czółenkami, ale też potraktować go nieco streetwearowo i zestawić z ulubionymi sneakersami, czy militarnymi botkami.

Anna Wendzikowska postawiła na kulowy model marki La Gabrielle - Lara Dress Beige. Beżowa midi sukienka tego producenta to wydatek 399 złotych. Jeśli spodobał wam się ten model, podobne znajdziecie z znanych i lubianych sieciówkach. My zlazłyśmy dla was podobną w Sinsay za zaledwie 49,99 złotych.

Zobacz także: Anna Wendzikowska o rozstaniu: "To, co przeżyłam przez ostatnie dwa lata, to koszmar"

Mat. prasowe Sinsay

BEŻOWE SUKIENKA SINSAY SINSAY -30% kod: sinsay30pl ZOBACZ W SKLEPIE

Uwagę zwraca jednak nie tylko modna sukienka, ale też niecodzienne połączenie beżowej, puchowej kurtki, którą Anna Wendzikowska zestawiła z... sandałkami na obcasie! Gwiazda "Dzień Dobry TVN" postawiła na ultramodny model srebrnych sandałków. Iskrzące się buty tysiącem kryształków Swarovskiego, w połączeniu z kokardą i wieńczącym ją pokaźnym kryształem sprawiają, że aż trudno przejść obok nich obojętnie.

Srebrne sandałki imponującą kokardą, które pokochała Anna Wendzikowska i inne polskie gwiazdy to model marki Mach&Mach, który zdecydowanie nie należy do najtańszych. Za te buty musimy bowiem zapłacić aż 6,5 tys. złotych! Na szczęście podobne propozycje znajdziemy w bardziej przystępnych cenach. Za genialne srebrne sandałki z oferty Renee zapłacimy zaledwie 139,99 złotych.

Zobacz także: Anna Wendzikowska pod studiem "Dzień Dobry TVN" z torebką za ponad 20 tysięcy!

Mat. prasowe Renee

SREBRNE SANDAŁY HERMIS RENEE WPISZ KOD "SPRING" ZOBACZ W SKLEPIE

Sandałki od Mach&Mach to niejedyny warty fortunę dodatek, na który tego dnia pokusiła się gwiazda TVN. Anna Wendzikowska postawiła na pikowaną w rąby torebkę Chanel. Ten model, w zależności od wykończenia, kosztuje od 20 do 35 tys. złotych.

Zobacz także: Sukienka Anny Wendzikowskiej wyszczupla figurę i maskuje brzuszek. W Sinsay za 79 zł kupisz podobną