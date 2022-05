Anna Wendzikowska w różowym komplecie. Na spotkanie z koleżanką wybrała torebkę za 8 tysięcy

Anna Wendzikowska zabrała swoje córki ze sobą do pracy. Paparazzi przyłapali dziennikarkę z dziećmi przed "Dzień Dobry TVN". Wygląda na to, że dziewczynki doskonale bawiły się w trakcie pracy mamy. Anna Wendzikowska po wyjściu ze studia śniadaniówki spieszyła się do domu. Po drodze spotkali ją fotoreporterzy. Piękna mama postawiła na wiosenną stylizację, która warta jest fortunę, w tym dodatek za ponad 20 tysięcy złotych. Anna Wendzikowska z córkami przed studiem "Dzień Dobry TVN" Anna Wendzikowska większą część roku spędza na egzotycznych wakacjach, które chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Niedawno odwiedziła takie lokalizacje jak Afryka, Wyspy Morza Karaibskiego czy Alpy. Teraz jednak wróciła do swoich obowiązków służbowych w Warszawie. Anna Wendzikowska zazwyczaj chętnie pozuje przez obiektywem paparazzi. Jednak tym razem przed studiem "Dzień Dobry TVN" nie miała na to czasu i zaraz po wyjściu z pracy razem z córkami, udała się do samochodu. Zobacz także: Odmieniona Anna Wendzikowska spaceruje po Warszawie. Nowe zdjęcia paparazzi Anna Wendzikowska poczuła już wiosenną aurę i ubrała jedne z najmodniejszych butów w tym sezonie. Mokasyny od Prady, których cena to blisko 4 tysiące złotych to must have każdej miłośniczki mody. Do tego gwiazda TVN dopasowała jasny płaszcz oraz beżową torebkę od Chanel, której cena zaczyna się od 20 tysięcy. Całości dopełniły klasyczne jeansy o długości 7/8 oraz biały crop top. Zobacz także: Anna Wendzikowska zaliczyła wpadkę pod studiem "Dzień dobry TVN". Pokazała za dużo? Obok stylizacji dziennikarki trudno przejść obojętnie. Tym razem wybrała klasyczną elegancję, jednak niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia ...