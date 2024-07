Już 1 marca (wtorek) o 21:30 odbędzie się premiera nowego serialu Polsatu "Powiedz TAK!" z plejadą gwiazd w rolach głównych. My mamy dla Was długi, 4-minutowy zwiastun tego, co wydarzy się w nowej produkcji. Zabawne dialogi, nieoczekiwane zwroty akcji i mnóstwo humoru - to czeka na wszystkich widzów.

„Powiedz TAK!” to serial obyczajowo – komediowy, który przedstawia życiowe wzloty i upadki warszawskich trzydziestolatków w sposób humorystyczny. Czworo przyjaciół: Basia, Wiktor, Justyna i Bartek (granych przez obecnie najbardziej pożądanych aktorów młodego pokolenia - Katarzynę Zawadzką, Pawła Domagałę, Agnieszkę Więdłochę i Nikodema Rozbickiego) wspiera się wzajemnie i planuje zrobić oszałamiającą karierę w branży ślubno-weselnej! Prym wiedzie Basia, niepoprawna romantyczka z sercem na dłoni, która kocha to, co robi i zaraża innych swoją pasją. Zdejmie z głów państwa młodych i ich rodzin wszystkie problemy organizacyjne, spełni nawet najbardziej szalone marzenia, aby wspaniale przeżyli swój najpiękniejszy dzień w życiu. Sęk w tym, że ona sama też marzy o prawdziwej, romantycznej miłości, ale nie może znaleźć swojej drugiej połówki. W każdym odcinku pojawią się nowi bohaterowie – klienci firmy Basi - przyszłe młode pary i ich życiowe historie. Za scenariusz odpowiadają Karol Klementewicz, Kubą Wecsile i Patrick Yoka.

Nikodem Rozbicki ma szanse skraść serca widzów!