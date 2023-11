1 z 8

Co wydarzy się w drugim sezonie "W rytmie serca"? Kogo zagra Julia Wieniawa? Poznajcie wszystkie szczegóły drugiego sezonu hitowego serialu z Basią Kurdej Szatan i Mateuszem Damięckim!

Do Kazimierza znów przyjedzie wokalistka Katrin (Edyta Olszówka), która tym razem pojawi się w towarzystwie swojej córki o imieniu Alex (Julia Wieniawa - Narkiewicz).

W drodze obie jednak będą miały bardzo groźny wypadek i Alex w stanie ciężkim trafi do szpitala. Do kraksy doszło w tajemniczych okolicznościach, a śledztwo mające wyjaśnić co się stało poprowadzi oczywiście Weronika i posterunkowy Szarek. Aspirant Nowacka, oglądając miejsce wypadku i wrak auta, które prowadziła Katrin, będzie zaskoczona.

- To wszystko bez sensu... Prędkości nie przekroczyła. Brakuje śladów drugiego samochodu… - Przecież wiadomo, jak to się stało… Zna pani Katrin! Popiła, wzięła jakieś dropsy i tak to się skończyło. Zresztą na pewno nie pierwszy raz! - Niedawno była na odwyku...

Czy to Katrin spowodowała wypadek? Co się stanie z jej córką – czy doktor Żmuda będzie w stanie jej pomóc?

