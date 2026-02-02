W 1908 odcinku serialu „M jak miłość” widzowie nie zobaczą sceny pogrzebu Franki. Bohaterka, grana przez Dominikę Kachlik, umrze na skutek pęknięcia tętniaka aorty podczas operacji. Jej śmierć będzie ogromnym ciosem dla Pawła Zduńskiego i jego rodziny, jednak widzowie nie zobaczą w serialu poruszających scen z pogrzebu. Po śmierci Franki w kolejnym odcinku minie już miesiąc, a Paweł będzie załamany.

Pogrzeb Franki pominięty w "M jak miłość"

To już pewne. W "M jak miłość" produkcja nie pokaże pogrzebu Franki. Akcja 1908 odcinka przeskoczy w czasie o miesiąc i dopiero wtedy Paweł po raz pierwszy odwiedzi grób żony. Choć od jej śmierci miną tygodnie, Zduński wciąż nie będzie potrafił poradzić sobie z bólem. Będzie próbował wrócić do codzienności, skupić się na pracy i opiece nad synem, unikając rozmów o tragedii.

"M jak miłość": Pożegnalne nagranie od Franki doprowadza Pawła do rozpaczy

Przełom nastąpi, gdy Kinga w "M jak miłość" przekaże Pawłowi tablet z pożegnalnymi nagraniami od Franki. Te filmy bohaterka nagrała tuż przed śmiercią, przeczuwając nadchodzącą tragedię.

Folder z filmikami jest na pulpicie, nie otwierałam go, nie wiem, co w nim jest. Wiem, że te filmiki są dla ciebie i Antosia. Franka chciała, żebyś je zobaczył, jeśli... Miała złe przeczucia, chyba tak chciała się pożegnać, zostawić wam coś po sobie... - -powie Kinga drżącym głosem

Paweł odtworzy pierwsze wideo w samotności, a słowa żony poruszą głęboko jego serce.

Mam nadzieję, że nigdy nie zobaczysz tego filmiku... Ale jeśli go oglądasz, to znaczy, że moje przeczucie się sprawdziło... - usłyszy Paweł od Franki

Pod wpływem emocji Paweł nie wytrzyma i rozbije tablet, ostatnią pamiątkę po ukochanej.

Paweł odwiedza grób Franki w "M jak miłość"

W końcu w 1908 odcinku, którego emicja w TVp2 już 9 lutego, zrozpaczony Paweł zdecyduje się odwiedzić grób Franki. Będzie to pierwszy raz od jej pogrzebu. Potem w emocjonalnej scenie przekaże Marysi opiekę nad Antosiem i podejmie decyzję o ucieczce!

Mamo, proszę... zaopiekuj się nim. Muszę wyjechać, muszę stąd uciec, bo inaczej zwariuję. I nie proś mnie, nie próbuj mnie zatrzymać… - powie Paweł i zniknie

