Franka Zduńska, odważna i bezpośrednia góralka, przez niemal sześć lat była jedną z najbardziej lubianych postaci w serialu „M jak miłość”. Wcielająca się w nią aktorka Dominika Kachlik zdobyła serca widzów rolą żony Pawła Zduńskiego, z którym tworzyła udany związek.

Ich historia miłosna pełna była wzlotów i upadków, ale ostatnio odnaleźli szczęście i wzruszyli fanów. Jej odejście to szokujący zwrot akcji, który wywróci życie Pawła do góry nogami. Co wydarzy się dzień przed tragiczną śmiercią Franki w "M jak miłość"?

"M jak miłość": Zaskakujące, co Franka przekaże Kindze tuż przed śmiercią

Dzień przed operacją Franka w "M jak miłość" będzie przerażona, a jej myśli będą krążyły niemal wyłącznie wokół czarnych scenariuszy. Wiedziona złym przeczuciem żona Pawła w końcu da Kindze laptop z materiałami, które przygotowała w szpitalu... na wypadek swojej śmierci.

Zatrzymaj go na razie... Odbiorę go od ciebie po wyjściu ze szpitala i wtedy skasuję filmiki, które nagrałam… i które są tylko dowodem na moją histerię i na to, jaka jestem niemądra!

Kinga zacznie pocieszać Frankę i postara się oddalić od niej złe myśli, które niestety okażą się prorocze...

Ja cię doskonale rozumiem... Sama wiem po sobie, że czasem dopadają nas różne mroczne myśli, złe przeczucia… Zobaczysz, jeszcze będziesz się z tego śmiać! - odpowiedziała Kinga

Tak umrze Franka w "M jak miłość"

W odcinku 1907 serialu „M jak miłość”, który zostanie wyemitowany 3 lutego 2026 roku w TVP2, dojdzie do dramatycznego finału wątku Franki. Kobieta, która od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi i miała złe przeczucia, trafia do szpitala.

Choć planowana operacja miała uratować jej życie, dochodzi do tragicznego zdarzenia. Na skutek gwałtownego wzrostu ciśnienia następuje pęknięcie tętniaka aorty. Lekarze robią wszystko, by ją uratować, jednak ich wysiłki okazują się bezskuteczne i Franka umrze.

