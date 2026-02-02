Żałoba Pawła Zduńskiego po śmierci ukochanej Franki przybiera dramatyczny obrót. W 1908 odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany 9 lutego, dojdzie do szokującej sytuacji. Od pogrzebu minęły już ponad 4 tygodnie, ale Paweł nie potrafi poradzić sobie z bólem po stracie żony. Wciąż jest pogrążony w smutku i rozpaczy, a kiedy dostaje od Kingi tablet z pożegnalnymi nagraniami Franki, jego emocje wymykają się spod kontroli. Paweł przekaże syna Marysi i zdecyduje się na ten krok!

Paweł Zduński w "M jak miłość" nie radzi sobie po pogrzebie Franki

W kulminacyjnej scenie 1908 odcinka Paweł w środku nocy zjawia się u Marysi z synem Antosiem. Zdruzgotany Zduński podejmuje decyzję o opuszczeniu Grabiny i oddaje dziecko pod opiekę swojej matki. Marysia, wstrząśnięta stanem psychicznym syna, nie próbuje go zatrzymywać.

Z ust Pawła padną poruszające słowa, pokazujące w jak dramatycznej sytuacji znajduje się po śmierci Franki:

Proszę zaopiekuj się nim! Muszę wyjechać, muszę stąd uciec, bo inaczej zwariuję! I nie proś mnie, nie próbuj mnie zatrzymać…

Marysia przejmuje opiekę nad Antosiem

Po przekazaniu Antosia Marysi, Paweł znika bez śladu. Nie informuje nikogo, dokąd się udaje ani jak długo zamierza być nieobecny. Jego zniknięcie pogłębia niepokój bliskich, zwłaszcza Marysi, która obawia się o zdrowie psychiczne syna, jednak bierze na siebie ciężar opieki nad wnukiem, spełniając jednocześnie wolę zmarłej Franki.

Obiecaj mi, że jeśli coś głupiego przyjdzie ci do głowy, od razu mi o tym powiesz! Zawsze możesz na nas liczyć, pamiętaj... - powie synowi

Dom Franki i Pawła doszczętnie zniszczony w pożarze w Grabinie

Poruszony widokiem zmarłej żony na nagraniach przekazanych przez Kingę, Paweł wpada w szał. Udaje się na budowę domu w Grabinie, który wspólnie z Franką dopiero zaczęli wznosić, i w akcie desperacji podpala budynek. Zduński demoluje również wnętrze, co prowadzi do całkowitego zniszczenia domu. Jak inormuje serwis superserialese.pl to Zosia Kisielowa poinformuje Mostowiakó, o tym, co zrobił Paweł.

