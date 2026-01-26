Najpierw śmierć Franki, a teraz takie wieści. Fani "M jak miłość" nie mogli tego przewidzieć
Paweł Zduński przeżywa najtrudniejsze chwile w życiu po stracie żony. Gdy nagle zniknie bez śladu, jego syn Antoś trafi pod opiekę babci, Marysi Rogowskiej. Jak potoczą się ich dalsze losy? Znamy szczegóły odcinka 1910!
Po śmierci Franki w serialu "M jak miłość" wszystko się skomplikowało. Paweł Zduński nie potrafi poradzić sobie z tragedią i nagle znika bez śladu. Jego osierocony syn, Antoś, trafia pod opiekę babci - Marysi Rogowskiej. Mama Pawła nie ma wyboru i przejmuje opiekę nad wnukiem, wciąż z nadzieją na powrót syna. Nadchodzący odcinek wzruszy wszystkich widzów serialu.
M jak miłość: Marysia zajmie się Antosiem po zniknięciu Pawła
Nadchodzące odcinki z wątkiem Pawła Zduńskiego zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Po śmierci Franki Zduński nie radzi sobie z targającymi nim emocjami. Po tragedii stara się być dobrym ojcem dla syna i skupić wyłącznie na bezpieczeństwie Antosia, jednak niedługo później traci wiarę we wszystko. Gdy Kinga przekaże mu nagrania Franki ze szpitala, Paweł nagle zniknie bez śladu. Choć najbliżsi będą martwić się o jego życie, ktoś musi przejąć opiekę nad osieroconym Antosiem.
Przed ogromnym wyzwaniem stanie Marysia Rogowska, która mimo strachu o syna zdecyduje się zaopiekować wnukiem (taka była bowiem prośba Franki, złożona tuż przed jej śmiercią). Marysia zda sobie sprawę, że została postawiona przed faktem dokonanym i musi przejąć stery.
M jak miłość: Czy Paweł wróci?
Mimo strachu o syna i żałoby po stracie synowej Marysia podejmie jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu i weźmie pełną odpowiedzialność za wnuka Antosia. Choć nie będzie to łatwe, okaże się jedyną drogą, by zapewnić chłopcu bezpieczeństwo i opiekę, po stracie mamy oraz nagłym zniknięciu ojca.
Wciąż nie wiadomo, dokąd uciekł Paweł ani czy zamierza wrócić do rodziny. W nadchodzącym 1910. odcinku Marysia spróbuje skontaktować się z synem, jednak Paweł nie odbierze telefonu. Wówczas zapadnie decyzja o pozostaniu z Antosiem w Grabinie.
