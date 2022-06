"Świat według Kiepskich": To już koniec serialu Polsatu! Znamy powód

Będzie kontynuacja serialu "Zawsze warto"? Powstanie trzeci sezon serialu z udziałem Julii Wieniawy, Weroniki Rosati i Katarzyny Zielińskiej? Takie pytania z pewnością zadają sobie wszyscy fani hitowej produkcji. Teraz głos w sprawie nowych odcinków zabrała Nina Terentiew! Sprawdźcie, co zdradziła w rozmowie z mediami! Co z trzecim sezonem "Zawsze warto"? W środę 20 maja widzowie zobaczyli ostatni odcinek drugiego sezonu "Zawsze warto". Teraz wszyscy fani serialu zastanawiają się, czy wkrótce na antenie Polsatu pojawią się nowe odcinki produkcji. Niestety, jak udało się nam ostatnio nieoficjalnie dowiedzieć, serial "Zawsze warto" został zawieszony na czas nieokreślony. Teraz Nina Terentiew w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl potwierdziła, że nie w najbliższym czasie Polsat nie planuje produkcji trzeciego sezonu serialu. Niewykluczone jednak, że "Zawsze warto" jeszcze kiedyś wróci na antenę! Niewątpliwie pandemia wpłynęła na weryfikację naszych planów produkcyjnych - mam na myśli nie tylko seriale, ale również filmy i rozrywkę - obecnie jesteśmy na etapie nowego planowania i dostosowywania ramówki stacji do nowej rzeczywistości nie tylko rynkowo-reklamowej, ale do wszystkiego co się zmieniło wokół nas - Nina Terentiew skomentowała w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. Dyrektor programowa i członek zarządu Telewizji Polsat nie ukrywa, że według niej "Zawsze warto" to świetna produkcja. (...) Dobrze obsadzony, świetnie zagrany, pięknie sfilmowany, emocjonalny. Serial odważny, ważny, niełatwy, przez co wymagający, bo poruszający palące problemy w życiu kobiet i ukazujący ich mozolną walkę o lepsze jutro- portal cytuje Ninę Terentiew. Portal dowiedzieł się, że drugi sezon "Zawsze warto" był na drugim...