Ogromna metamorfoza Bartosza Żukowskiego. Jak dziś wygląda serialowy Walduś z hitu Polsatu?

Powstaną nowe odcinki "Świata według Kiepskich"? Czy serial będzie jeszcze kontynuowany? Takie pytania z pewnością zadają sobie wszyscy fani produkcji z udziałem Andrzeja Grabowskiego. Teraz wątpliwości w tej sprawie rozwiała jedna z największych gwiazd hitu Polsatu, Marzena Kipiel-Sztuka, czyli serialowa żona głównego bohatera. Co zdradziła w rozmowie z mediami? To naprawdę już koniec "Świata według Kiepskich"? "Świat według Kiepskich" to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych seriali w Polsce. Produkcja pojawia się na antenie Polsatu już od 21 lat. Polacy w tym czasie pokochali serialowego Ferdka, jego rodzinę i sąsiadów. Przez 21 lat w "Świecie według Kiepskich" wystąpiła plejada największych gwiazd takich jak: Daniel Olbrychski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura czy Krzysztof Krawczyk. Niestety, teraz okazuje się, że wciąż nie wiadomo, czy serial Polsatu będzie kontynuowany! Marzena Kipiel-Sztuka w rozmowie z "Faktem" przyznała, że to już najprawdopodobniej koniec "Świata według Kiepskich"! Nie nagrywamy i nie znamy daty ewentualnych zdjęć, więc prawdopodobnie to koniec. Szkoda, bo to była fajna przygoda. Dzięki Halince zyskałam popularność, a ona była jak moja druga skóra- zdradziła serialowa żona Ferdynarda Kiepskiego. Czy to naprawdę już koniec uwielbianego przez widzów serialu? My mamy nadzieję, że za jakiś czas "Świat według Kiepskich" wróci na antenę! Marzena Kipiel-Sztuka przyznała, że nie wiadomo czy "Świat według Kiepskich" będzie kontynuowany. Serial miał swoją premierę w 1999 roku.