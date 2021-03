Dokładnie 22 lata temu (16 marca 1999 roku) został wyemitowany pierwszy odcinek "Świata według Kiepskich"! Do dziś to jedna z najpopularniejszych komediowych produkcji w Polsce! Niedawno widzowie serialu pożegnali dwóch wspaniałych aktorów związanych z produkcją od samego początku - Dariusza Gnatowskiego, czyli serialowego Boczka oraz Ryszarda Kotysa, czyli Mariana Paździocha. Fani "Kiepskich" zaczęli więc martwić się, czy serial będzie kontynuowany! Z odpowiedzią przyszła sama Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu:

"Świat według Kiepskich" się kręci i nadal będzie. Ten serial to wielka tradycja Polsatu i wielka wartość. Czy się to komuś podoba czy nie. [..] Gramy dalej. Dopóki jeden z najwybitniejszych polskich aktorów - Andrzej Grabowski, chce grać tę rolę, to warto pisać te scenariusze choćby tylko dla niego - powiedziała w rozmowie ze styl.pl Terentiew